Brasil. Teve início a Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão da pandemia

Foto: Joedson Alves - EPA

No Brasil, já arrancaram os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, instaurada pelo Supremo Tribunal Federal. Numa altura em que o país ultrapassou as 392 mil mortes, 11 senadores têm 90 dias para investigar o comportamento do governo e a forma como Bolsonaro tem lidado com a pandemia. O correspondente da RTP, Pedro Sá Guerra, está a acompanhar a situação.