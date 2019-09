Partilhar o artigo Brasil teve recorde de violações sexuais em 2018 com mais de 66 mil agressões Imprimir o artigo Brasil teve recorde de violações sexuais em 2018 com mais de 66 mil agressões Enviar por email o artigo Brasil teve recorde de violações sexuais em 2018 com mais de 66 mil agressões Aumentar a fonte do artigo Brasil teve recorde de violações sexuais em 2018 com mais de 66 mil agressões Diminuir a fonte do artigo Brasil teve recorde de violações sexuais em 2018 com mais de 66 mil agressões Ouvir o artigo Brasil teve recorde de violações sexuais em 2018 com mais de 66 mil agressões

Tópicos:

Lésbicas Gays Bissexuais Travestis Transexuais,