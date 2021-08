Brasil totaliza 561.762 mortes e supera 20,1 milhões de casos

Nas últimas 24 horas foram registados 1.056 óbitos e 42.159 novas infeções por covid-19 no país.

O Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em notificações de infeções, abaixo de Estados Unidos e da Índia.

O estado de São Paulo mantém a liderança absoluta em número de mortes e casos no Brasil, com um total de 140.248 vítimas mortais e 4.104.768 casos confirmados da doença.

Em relação às mortes, no segundo lugar surge o Rio de Janeiro (59.787), seguido por Minas Gerais (51.088), Paraná (35.649) e Rio Grande do Sul (33.533).

Já em números totais de casos, o segundo lugar é ocupado por Minas Gerais (1.991.198), seguido pelo Paraná (1.398.609), Rio Grande do Sul (1.379.224) e Bahia (1.200.275).

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), órgão que faz investigação científica e também produz a vacina da AstraZeneca no Brasil, informou nesta sexta-feira que assinou acordo de cooperação com o governo do estado brasileiro do Ceará e a Universidade Estadual do Ceará (Uece) para o desenvolvimento e produção de uma nova vacina contra a covid-19.

Em comunicado, a Fiocruz destacou que o estudo do imunizante chamado HH-120-Defenser começou em abril de 2020, tendo como ponto de partida o conhecimento já existente sobre o coronavírus aviário atenuado, semelhante ao Sars-CoV-2, e que já vem sendo utilizado há muito tempo e não tem potencial agressor em humanos.

"Na fase pré-clínica dos estudos (Fase 1), a vacina HH-120-Defenser obteve resultados promissores em testes realizados com camundongos, com mais de 90% de proteção comprovada", destacou a Fiocruz.

Com a conclusão da primeira etapa, os pesquisadores poderão enviar a documentação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e solicitar autorização para testes em humanos.

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.247.424 mortos em todo o mundo, entre mais de 200,1 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, desde que a OMS detetou a doença na China em finais de dezembro de 2019, segundo o balanço mais recente da AFP com base em dados oficiais.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.