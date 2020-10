Brasil ultrapassa os 5,3 milhões de infetados pelo novo coronavírus

No Brasil, país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, 388.435 pessoas diagnosticadas com a doença estão sob acompanhamento médico, enquanto que 4.779.295 já recuperaram da Covid-19.Geograficamente, São Paulo, foco da pandemia no país, é o Estado com maior número de casos de infeção (1.076.939), sendo seguido pela Bahia (340.665), Minas Gerais (343.159) e Rio de Janeiro (295.021).Já os Estados com mais mortes são São Paulo (38.482), Rio de Janeiro (20.021), Ceará (9.243) e Minas Gerais (8.621).

Suspeita de irregularidades



As alegadas irregularidades foram detetadas pela Direção de Integridade (Dinteg) do próprio Ministério e enviadas ao Tribunal de Contas da União (TCU) durante o trabalho de fiscalização periódica das medidas relacionadas com a pandemia.Num relatório, a equipa relatou "diversas alterações na especificação do objeto a ser contratado" ao longo do processo de compra.A tutela da Saúde informou que avalia "anular o contrato", "reavaliar a real necessidade de contratação dos testes" e "instaurar procedimento para apurar a responsabilidade dos envolvidos", segundo o Globo.O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que se encontra infetado com o novo coronavírus, apareceram juntos na quinta-feira, numa transmissão em direto na rede social Facebook para negar os rumores de crise entre ambos.