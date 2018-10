Brasileiros escolhem hoje catorze governadores regionais

Lusa28 Out, 2018, 09:15 | Mundo

Haverá segunda volta nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minais Gerais, Rio Grande do Sul, Rondónia, Roraima, Sergipe, Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Sergipe.

Mudanças de última hora marcaram as eleições para os governos dos estados mais populosos do Brasil - São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Em São Paulo, a disputa entre o candidato João Dória, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), e Márcio França, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), apresentou uma nova reviravolta na véspera da votação. França, que esteve atrás do seu adversário em todas as pesquisas, lidera agora as intenções de voto válidos, segundo uma pesquisa do Datafolha divulgada no sábado, com 51% dos votos contra 49% do seu adversário.

No Rio de Janeiro o juiz Wilson Witzel do Partido Social Cristão (PSC), que foi a grande surpresa da eleição regional, continua na frente com 53% dos votos válidos, de acordo com a mesma sondagem, ante o seu adversário Eduardo Paes, do Democratas, que tem 47% da preferência dos eleitores `cariocas`.

Em Minas Gerais, o empresário Romeu Zema, do Partido Novo, que candidata pela primeira vez, lidera as sondagens com 70% dos votos válidos contra Antonio Anastasia do PSDB, que tem 30% da preferência dos eleitores mineiros.

Além dos eleitores destes estados brasileiros em que haverá segunda volta na disputa regional, 147 milhões de brasileiros vão às urnas escolher quem será o novo Presidente do país.

CYR // MIM