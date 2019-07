Brasileiros saem à rua para apoiar juiz Sérgio Moro

Lusa01 Jul, 2019, 06:36 / atualizado em 01 Jul, 2019, 06:36 | Mundo

Os manifestantes, na maioria envergando as cores nacionais amarelo e verde, saíram às ruas de 27 cidades do Brasil, nomeadamente em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, em apoio ao ex-juiz anticorrupção, segundo o sítio "online" G1.



No entanto, estas manifestações foram menos fortes do que as marchas a favor do governo do presidente de extrema direita Jair Bolsonaro.



A imparcialidade do ex-juiz anticorrupção, que enfrenta apelos à demissão, foi recentemente posta em causa com a publicação de trocas de mensagens com procuradores do inquérito "Lava Jato".



De acordo com o sítio "online" de informação The Intercept Brasil, Sérgio Moro e os seus procuradores admitiram ser culpados de "enganar sistematicamente" o processo e de "falta de ética", conspirando para impedir que o ex-presidente de esquerda Luiz Inacio Lula da Silva se candidatasse às eleições em 2018, embora as sondagens lhe dessem uma larga vantagem, que viria a ser aproveitada por Jair Bolsonaro.



The Intercept Brasil lançou as acusações depois de ter tido acesso a um grande volume de mensagens privadas entre os procuradores e Sérgio Moro, graças a uma fonte anónima.



Lançada em 2014, a investigação "Lava Jato" trouxe a público um gigantesco esquema de corrupção de empresas públicas e do grupo petrolífero Petrobras, implicando dezenas de altos responsáveis políticos e económicos. Muitos deles estão hoje presos.