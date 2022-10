Brasileiros votam amanhã para escolher novo presidente

Este sábado terminam as campanhas para as Eleições Presidenciais no Brasil. Amanhã, cerca de 156 milhões de eleitores vão escolher o novo presidente brasileiro. As sondagens indicam, até agora, que Lula da Silva poderá chegar perto dos 50 por cento, mas fica em dúvida se os resultados se decidirão numa primeira volta.