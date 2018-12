Brexit. Advogado estima que artigo 50 permite revogação

Foto: Henry Nicholls - Reuters

O parecer de Campos Sánchez-Bordona não é vinculativo, mas pode servir de base para a futura decisão sobre a saída do Reino Unido da UE, embora em 80 por cento dos casos a opinião do procurador-geral é cumprida.



Este parecer rejeita a tese de Bruxelas, que defende a necessidade da aprovação dos 27 parceiros da União para impedir o divórcio entre as partes.



O caso pode dar força aos apoiantes da manutenção do Reino Unido na UE para a convocação de um segundo referendo, mas também pode servir para convencer os parlamentares britânicos que apoiam o Brexit que será apropriado apoiar o acordo de saída proposto por Theresa May.



O Parlamento britânico inicia esta terça-feira as discussões sobre o acordo alcançado em maio com os demais parceiros da União.