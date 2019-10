Brexit. Boris Johnson escreve a Bruxelas mas demarca-se de adiamento

Depois de ter afirmado, em Westminster, que não negociaria um novo adiamento do Brexit com Bruxelas, o primeiro-ministro britânico decidiu, afinal, remeter uma carta aos diretórios da União Europeia. Mas dirá que é o Parlamento que deseja protelar o processo para lá do final de outubro.

Informações explicadas em Londres pela enviada especial da RTP Rosário Salgueiro.