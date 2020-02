Brexit. Boris Johnson espera que seja o início de um novo tempo

A saída concretizou-se quando os relógios marcavam 23h00 de sexta-feira em Londres e Lisboa. Eram 24h00 em Bruxelas.Um pouco antes da oficialização o partido conservador divulgou uma mensagem do primeiro-ministro Boris Johnson.O líder do governo britânico dizia que este divórcio não é o fim, mas sim o início de um novo tempo para o Reino Unido.E aproveitou para traçar algumas linhas de ação para o futuro.Uma saída que divide o país.Por exemplo na Escócia, em Edimburgo, a data foi assinalada com um protesto anti-Brexit, junto ao parlamento escocês e onde também foi defendida a independência da região.Em Londres, junto ao parlamento britânico, muitos apoiantes do Brexit saíram à rua para festejar a data histórica.Mas esta saída não marca o fim das relações do Reino Unido com a União Europeia.Há ainda um caminho árduo pela frente. É o que diz o embaixador da União Europeia no Reino Unido. O português João Vale de Almeida entra hoje em funções.O diplomata ouvido pelo jornalista da Antena 1, em Londres, Miguel Soares, admitiu que o futuro não vai ser fácil mas mostra-se confiante no alcance de bons entendimentos com o governo britânico dentro do prazo estabelecido.O Reino Unido disse adeus à União Europeia. Três anos e meio depois do referendo no qual 52 por cento dos britânicos votaram pela saída do país.