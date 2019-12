Brexit. Boris Johnson quer impedir extensão do período de transição

“Get Brexit Done” foi a frase forte da campanha que conduziu o primeiro-ministro britânico à reeleição, com o Partido Conservador a alcançar uma maioria absoluta confortável nas eleições de quinta-feira.







Agora, Boris Johnson quer assegurar que o período de transição após a saída do Reino Unido da União Europeia não se prolonga para depois de 31 de dezembro de 2020.







De acordo com o porta-voz do primeiro-ministro britânico, o Governo pretende que o plano sobre a nova relação entre Londres e Bruxelas seja implementado já a partir de janeiro de 2021. Refere também que Boris Johnson já falou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sobre esta questão.







O porta-voz, citado ao final da manhã pela agência Reuters, acrescentou ainda que ambos concordaram em trabalhar com "grande energia" para conseguir um acordo até ao final do próximo ano.







Esta informação vem confirmar o que já tinha sido indicado ao jornal The Guardian por fontes governamentais.







"O nosso manifesto deixou claro que não vamos aumentar o período de implementação e que a nova lei do acordo de saída proibirá legalmente o Governo de concordar com qualquer extensão", tinha dito a fonte do nº10 de Downing Street ao Guardian.





Depois do referendo de 2016 que ditou a saída do Reino Unido da União Europeia, Londres ativou o artigo 50.º do Tratado da União Europeia a 27 de março de 2017, pelo que a retirada do bloco europeu deveria ter acontecido até 29 de março de 2019.





No entanto, o acordo negociado entre o Reino Unido e a União Europeia foi vetado em várias ocasiões pela Câmara dos Comuns, o que obrigou o Governo britânico a pedir sucessivos adiamentos da saída. Agora, na sequência das eleições de 12 de dezembro, o Governo maioritário deverá conseguir fazer aprovar o entendimento com facilidade.





Os deputados conservadores que tomam posse esta terça-feira na Câmara dos Comuns assinaram o acordo de saída antes das eleições, pelo que o documento deverá ser aprovado com facilidade com os votos dos tories.





O primeiro voto sobre a lei de aplicação do acordo negociado com Bruxelas deverá acontecer já na próxima sexta-feira e o Reino Unido deverá mesmo sair da União Europeia a 31 de janeiro de 2020.





Mas a partir daqui, inicia-se uma nova fase do processo. De fora do bloco europeu, o Reino Unido vai continuar a aplicar as regras europeias pelo menos até ao final de 2020, no chamado “período de transição”, que pode ser estendido por mais dois anos.





Esse é precisamente o cenário que Boris Johnson pretende evitar. O primeiro-ministro quer que as negociações sobre a futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia fiquem concluídas nos 11 meses que restam do ano de 2020, após a saída no final de janeiro.





Johnson já deu a entender que os britânicos vão procurar um entendimento sobre a futura relação na forma de um acordo de livre comércio à imagem do que já existe entre a União Europeia e o Canadá (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA), em que 98 por cento das taxas alfandegárias são eliminadas.





No entanto, vários analistas sugerem que a parte mais difícil deste moroso processo do Brexit só começa agora. Desde logo, porque o acordo negociado entre Otava e Bruxelas, concluído em 2016, levou sete anos a ser negociado e ainda não foi ratificado por todos os Estados-membros da União Europeia.





E se houve dificuldades nas negociações com o Canadá, espera-se ainda mais problemas nas conversações com o Reino Unido, até porque o total de comércio da UE com Londres é quatro vezes superior às trocas comerciais com o país da América do Norte.





Se estas negociações falharem ou não ficarem concluídas até ao final de 2020, o Reino Unido passa a estabelecer trocas comerciais com os países da União Europeia sem quaisquer especificidades, como com qualquer outro membro da Organização Mundial de Comércio.





Ou seja, mesmo depois das eleições britânicas e da aprovação do acordo de saída, há possibilidade de um hard-Brexit caso não se consiga chegar a um entendimento sobre a futura relação comercial, com uma rutura que seria caótica para Londres, mas também para Bruxelas.





Michel Barnier, negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, admite que o acordo sobre a relação futura até pode ficar concluída nos 11 meses previstos, mas vários diplomatas europeus estão céticos. Ainda antes das eleições britânicas, a União Europeia já se tinha distanciado do calendário definido por Boris Johnson





O Reino Unido pode pedir a extensão do período de transição por mais um ou dois anos, mas este novo adiamento deve ser concertado com a União Europeia até 1 de julho de 2020.