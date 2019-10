Brexit. Boris Johnson vai enviar uma missiva a Donald Tusk

Foto: Neil Hall - EPA

O presidente do Conselho Europeu diz que está à espera da carta do primeiro-ministro britânico, antes do fim do dia, a pedir uma nova extensão para o Brexit. Donald Tusk garante quer já falou com Boris Johnson, mas deixa em aberto o que os 27 vão fazer a seguir.

À decisão de Londres, a Comissão Europeia foi a primeira a reagir, ao início da tarde, para dizer que tomou nota da decisão britânica de nem sequer levar o acordo a votação.





Através da porta voz Mina Andreeva, o executivo europeu refere que compete agora ao Reino Unido informar a União Europeia sobre os próximos passos e o mais rapidamente possível.





A correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves, está a acompanhar todos os desenvolvimentos.