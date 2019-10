Brexit. Cartas de Boris Johnson recebidas com espanto em Bruxelas

Foto: Hollie Adams - EPA

Foi com espanto que os diretórios da União Europeia receberam as cartas enviadas na noite de sábado pelo primeiro-ministro britânico.

Boris Johnson enviou dois documentos em que se contradiz.



Num deles, não assinado, pede para prolongar a permanência na União Europeia. No outro, defende apaixonadamente a saída do Reino Unido no final de outubro.