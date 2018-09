Brexit. Corbyn propõe-se evitar "desastre nacional"

RTP27 Set, 2018, 13:45 | Mundo

Jeremy Corbyn afirmou que uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo é “inconcebível”. O líder do Partido Trabalhista prometeu trabalhar para evitar este cenário. A saída do Reino Unido da União Europeia está marcada para 29 de março de 2019.



Durante o discurso que proferiu na quarta-feira diante do congresso do Partido Trabalhista, Corbyn referiu que “o Labour irá votar contra o plano Chequers ou o que restar dele e opor-se à saída da União Europeia sem acordo”.



Dirigindo-se à primeira-ministra Theresa May, Corbyn disse: “Se entregar um acordo que inclua uma união alfandegária e sem uma fronteira rígida na Irlanda, se proteger os empregos, os direitos dos trabalhadores e os padrões ambientais e de consumo, então vamos apoiar esse acordo sensato”.



O líder da oposição britânica reforçou que irá exigir eleições antecipadas se o acordo for recusado no Parlamento. Corbyn disse ainda que irá apoiar um segundo referendo, caso seja esta a vontade da maioria dos membros do partido.