Brexit e as incertezas que povoam a região de Calais

Mais de 4 milhões de camiões de mercadorias transitam todos os anos entre França e a Inglaterra. A região de Calais, última fronteira continental europeia com a ilha britânica, tem perdido clientes no turismo e na hotelaria. Agora, com as certezas do Brexit político, esperam que a libra suba e o poder de compra britânico regresse à costa francesa.