Brexit. Encontro "positivo" mas com avisos entre Johnson e Von der Leyen

, assim como um acordo de livre comércio que abranja bens e serviços e cooperação em outras áreas.Reiterando que não tenciona pedir estender o período de transição e que não há interesse por parte do governo britânico em qualquer parceria futura que envolva algum tipo de alinhamento regulatório ou jurisdição do Tribunal Europeu de Justiça,O encontro na residência oficial do primeiro-ministro britânico decorreu à porta fechada, estando presente também o ministro britânico para o Brexit, Stephen Barclay, e o negociador da União Europeia, Michel Barnier.

Von der Leyen acha quase “impossível” acordo até final do ano

A presidente da Comissão Europeia afirmou, antes da reunião em Downing Street, que é quase "impossível" ter um acordo abrangente do Brexit dentro do prazo estabelecido por Boris Johnson, e considera que a União Europeia e o Reino Unido devem definir prioridades.Antes do encontro com o primeiro-ministro britânico, durante a tarde desta quarta-feira,E só posso recomendar que priorizemos de forma a abordar os tópicos para os quais, no final do ano e se ficarmos sem tempo, não tenhamos um acordo internacional ou uma alternativa para aplicar", afirmou.Boris Johnson garante que o Reino Unido não vai prolongar o período de transição nem tentar um acordo segundo as regras da UE. No entanto,Von der Leyen alertou para o risco de ausência de acordo e que este tem de ser negociado nos próximos dez meses, de forma a permitir o processo de ratificação nos parlamentos nacionais e regionais europeus."Eu preferiria olhar para todo o cenário durante o verão ou antes do início do verão porque podemos querer reconsiderar juntos o prazo antes de 1 de julho".

Divergências podem distanciar "parceria"

O acordo do Brexit formaliza a saída do Reino Unido da União Europeia a 31 de janeiro e, a partir daí, inicia-se um período de transição até dia 31 de dezembro de 2020. Neste período, a Grã-bretanha continua a aplicar e a beneficiar das regras europeias, deixando de estar, no entanto, representada nas instituições europeias.As negociações entre o Reino Unido e a UE, para definir as condições da futura parceria e concluir o acordo do comércio livre decorrem durantes os 11 meses do período de transição., reiterou.Ursula von der Leyen garantiu que, prometendo "fazer o máximo" e "ir o mais longe" possível.Contudo,, lembrou a chefe da Comissão Europeia.Von der Leyen alerta o governo britânico que sem uma extensão do período de transição, pode não ser possível concluir um acordo abrangente e, por isso, o Reino Unido "não pode esperar concordar com todos os aspetos da nova parceria".Se os britânicos não aderirem à liberdade de circulação de pessoas, nem se comprometerem com o alinhamento das leis ambientais, laborais, fiscais e ajudas estatais, não será possível o Reino Unido ter acesso ao mercado único que permite a circulação de capitais, bens e serviços, explicou a presidente da Comissão Europeia."Sem condições equitativas de ambiente, mão-de-obra, tributação e ajuda estatal, você não pode ter acesso da mais alta qualidade ao maior mercado único do mundo".Embora queira proteger o mercado único e a união aduaneira, e manter a integridade da União Europeia, Von der Leyen declarou que a UE está disponível para um acordo com o Reino Unido com "taxas zero, quotas zero e zero dumping".A UE, reiterou a chefe da Comissão Europeia, deseja "uma parceria que vá muito além do comércio e que seja inédita no seu alcance, desde o combate às alterações climáticas até à proteção de dados, pescas, energia, transportes, espaço, serviços financeiros e segurança".. Mas vamos começar essa negociação de uma posição de certeza, boa vontade, interesses partilhados e determinação. E devemos ser otimistas. Precisamos de ser otimistas", acrescentou Von der Leyen.

Depois do Brexit, UE e Reino Unido ainda serão "amigos"

No fim da sua intervenção na palestra em Londres, Ursula Von der Leyen agradeceu aos britânicos pela sua contribuição para a União Europeia nos últimos 47 anos e salientou que, depois destes três anos de negociação do Brexit, é tempo de focar nos interesses e amizades mutúos.Alertando que, para os que desejavam permanecer na UE, a saída do Reino Unido vai ser mais difícil, a presidente da Comissão Europeia afirmou que os dois lados precisam de "criar um novo caminho" e de fazer "o que for melhor" para si."O Brexit não marca apenas o fim de algo. Também marca uma nova fase numa parceria e amizade duradouras. Será uma parceria para a sua geração".