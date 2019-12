Brexit. "Estas eleições são o tudo ou nada"

O Partido Conservador sob a liderança de Boris Johnson tem apoiado a saída rápida do Reino Unido da União Europeia.



Com uma maioria nesta eleição, o grupo parlamentar dos tories deverá ser "muito mais coeso que o anterior" para aprovar os planos do primeiro-ministro.



No entanto, a maioria absoluta poderá não ser alcançada, e nesse caso a situação complica-se, refere Filipe Vasconcelos Romão.



Isto porque Boris Johnson afastou possíveis aliados nas recentes negociações com a União Europeia. Se Theresa May contou com o DUP (Irlanda do Norte) para conseguir uma maioria, Boris Johnson já não terá os unionistas à disposição.



A revisão do acordo prevê a possibilidade de uma fronteira no mar da Irlanda, com uma alfândega para os produtos transacionados no Mar da Irlanda. Este aspeto é "uma linha vermelha" para que o DUP apoie o acordo.



"Não havendo uma maioria, Boris Johnson terá sérios problemas para fazer passar o acordo. (...) Estas eleições são o tudo ou nada sobre a capacidade do Partido Conservador para implementar o projeto do seu líder e mentor de todo o processo", sublinha Filipe Vasconcelos Romão.



Do lado da oposição, Jeremy Corbyn não deverá vencer, mas caso obtenha um resultado que seja menos mau que o esperado, é possível que procure manter-se à frente do Partido Trabalhista.



No entanto, se houver uma maioria absoluta, isso poderá acabar por ditar a saída do líder da oposição, considera.