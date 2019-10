Brexit. Europa prepara-se para rejeitar propostas de Boris Johnson

Graça Andrade Ramos - RTP02 Out, 2019, 11:52 / atualizado em 02 Out, 2019, 13:51 | Mundo

O primeiro-ministro britânico começou a anunciar as suas ideias pouco antes das 12 horas em Portugal.





O Reino Unido irá sair da União Europeia a 31 de outubro "aconteça o que acontecer", começou por garantir Johnson aos seus pares, na convenção do Partido Conservador. O Reino Unido irá sair da União Europeia a 31 de outubro "aconteça o que acontecer", começou por garantir Johnson aos seus pares, na convenção do Partido Conservador.





O jornal The Telegraph citou a noite passada uma nota enviada às capitais europeias segundo a qual o Reino Unido iria propor a ideia "radical" de "duas novas fronteiras durante quatro anos", que deixaria a Irlanda do Norte numa relação especial com a UE até 2025.





Nessa altura, Belfast estaria livre para escolher, após essa data, entre a permanência no alinhamento com o bloco europeu ou o regresso às regras britânicas.



O plano aceitaria a ideia também de uma fronteira marítima no Mar da Irlanda, de regulação entre a Grâ-Bretanha e a Irlanda durante aquele período, assim como a existência de controlos aduaneiros terrestres, a alguma distância da fronteira entre a Irlanda e a província britânica irlandesa.



Irlanda rejeita

A proposta de Johnson arrisca-se a ser um nado morto, depois de a Irlanda ter já referido que é "inaceitável".



A ministra irlandesa para os assuntos europeus, Helen McEntee, disse já que o plano não é aceitável para Dublin e levantou dúvidas quanto à sinceridade de Johnson quanto a pretender um acordo.



"Aquilo de que estamos a falar de novo é petiscar entre certas partes do acordo de mercado único que seriam alinhadas com a Irlanda do Norte. E isso dentro de um limite temporal, o que também não é aceitável", reagiu, citada pelo jornal britânico The Guardian.



A rejeição irlandesa é comum a todo o espectro político, do executivo à oposição. As ideias de Londres são descritas como impossíveis de trabalhar, inaceitáveis e até ilegais, sob a lei interna britânica.



Esta proíbe quaisquer novas infraestruturas na fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, que não existam antes do dia do Brexit.



"Se esta é a proposta final", como se lhe referiu Boris Johnson, "então não há acordo possível", afirmou um alto responsável europeu citado pelo The Guardian.



Chumbo quase certo

A proposta de Johnson visa substituir o backstop incluído como cláusula de segurança no acordo negociado entre a antecessora de Johnson, Theresa May, e já chumbada por três vezes no Parlamento britânico.





Prevê contudo uma enorme ginástica legal por parte de Bruxelas, com a inclusão de diversas excepções às regras comunitárias, e deverá esbarrar com a oposição feroz em várias capitais da UE, além de Dublin.





Um diplomata europeu ligado ao Brexit, citado pela Agência Reuters, afirmou que aquilo que já se sabe da proposta, conforme noticiado, é "fundamentalmente deficiente" e "não convence".







"Johnson escolheu a confrontação", criticou outro. "As opções restantes são - a original, o backstop apenas para a Irlanda, com algumas modificações, ou uma extensão", referiu ainda.

Compromisso "justo"



Para esta tarde, pelas 15h15 GMT, está previsto um telefonema entre Boris Johnson e Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia.

No discurso de encerramento da conferência anual do Partido Conservador, Boris Johnson garantiu que irá manter-se fiel à sua posição inflexível quanto ao Brexit e apesar de o Parlamento ter proibido a saída à bruta, obrigando-o a negociar seja um novo acordo seja uma extensão da data de saída.





Johnson descreveu a sua proposta a fazer à União Europeia como um "compromisso razoável e justo".