“Brexit”. Futuro da imigração no Reino Unido um tema na ordem do dia na Escócia

31 de janeiro é o dia do adeus do Reino Unido à União Europeia.



Está a chegar ao fim o caminho que começou há quase quatro anos com o referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.



Quarta-feira o Parlamento Europeu aprovou o acordo do “Brexit” por larga maioria.



Sexta-feira é o dia da despedida, o dia em que passam a ser vinte e sete os Estados-Membros da União Europeia.



O dia do divórcio do Reino Unido da União Europeia, depois de um “casamento” de quarenta e sete anos.