Brexit. Governo britânico alerta cidadãos para eventuais "perturbações"

Gove exortou, avança a BBC

Gove frisa que existirão “algumas perturbações” e “mudanças práticas e procedimentais”.

O ministro de Estado sublinha que o Reino Unido garantiu “”, mas que com “grandes mudanças” vêm “desafios e oportunidades. Alertou ainda as empresas para um “prazo reduzido” para fazer os preparativos finais antes de terminar o período de transição do Brexit.“A natureza da nossa nova relação com a União Europeia – fora do Mercado Único e União Aduaneira- significa que existem mudanças práticas e processuais para as quais as empresas e os cidadãos têm de se preparar, e o tempo para fazer os preparativos finais é muito curto”, acrescentou.

O acordo assinado na véspera de Natal prevê um valor de 660 mil milhões de libras para o comércio.

, por isso é vital que todos tomemos as medidas necessárias agora”, realçou.As empresas foram instadas a certificar-se de que compreendem as novas regras sobre importação e exportação, incluindo as diferentes regras que se aplicam ao comércio com a Irlanda do Norte, e a considerar como farão as declarações alfandegárias no comércio da União Europeia.O acordo comercial entre o Reino Unido e a União Europeia foi alcançado no dia 24 de dezembro, após meses de negociações intensas sobre questões como direitos de pesca e regras comerciais.

Acordo com luz verde dos embaixadores

‼️Green light for #BrexitDeal: EU Ambassadors have unanimously approved the provisional application of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement as of January 1, 2021.



👉 Next step: Final adoption by use of written procedure. Deadline: Tomorrow, 15.00 hours. #TCA #COREPER 🇪🇺🇬🇧 pic.twitter.com/k76Iei9xm0 — Sebastian Fischer (@SFischer_EU) December 28, 2020

O porta-voz da Presidência alemã da UE, Sebastian Fischer, revelou já esta manhã no Twitter que o acordo com o Reino Unido recebeu luz verde dos embaixadores dos países-membros.Trata-se da aprovação para a aplicação provisória do articulado a partir de 1 de janeiro de 2021.O mesmo porta-voz acrescentou que o próximo passo é a adoção final da autorização pelo Conselho Europeu, por procedimento escrito, o que acontecerá até ao prazo-limite para o efeito: as 15h00 de terça-feira.