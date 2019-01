Partilhar o artigo Brexit. Governo terá de apresentar novo plano em poucos dias se acordo for rejeitado Imprimir o artigo Brexit. Governo terá de apresentar novo plano em poucos dias se acordo for rejeitado Enviar por email o artigo Brexit. Governo terá de apresentar novo plano em poucos dias se acordo for rejeitado Aumentar a fonte do artigo Brexit. Governo terá de apresentar novo plano em poucos dias se acordo for rejeitado Diminuir a fonte do artigo Brexit. Governo terá de apresentar novo plano em poucos dias se acordo for rejeitado Ouvir o artigo Brexit. Governo terá de apresentar novo plano em poucos dias se acordo for rejeitado

Tópicos:

Câa, Oliver Letwin,