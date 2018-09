Brexit. Impasse sobre Irlanda volta à mesa em Salzburgo

Graça Andrade Ramos - RTP20 Set, 2018, 10:56 | Mundo

O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker e a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, esta manhã na reunião do Conselho Europeu em Salzburgo, Áustria | Leonhard Foeger - Reuters

Ontem, durante o jantar do Conselho Europeu, servido no teatro Felsenreitschule em Salzburgo, a primeira ministra britânica, Theresa May, pôde, pela primeira vez, apresentar diretamente as suas propostas para o Brexit aos outros líderes europeus, sem a intermediação do negociador nomeado por Bruxelas, Michel Barnier.







Foram 10 minutos de discurso, com avisos, apelos e a exposição das linhas gerais do plano britânico para evitar a imposição de uma fronteira de fiscalização no Mar da Irlanda, entre a província da Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido.





O plano de May, intitulado Chequers, pretende manter a Grã-Bretanha uma zona de comércio livre para os bens agrícolas e manufaturados da UE, sob um "livro comum" de regulamentos. Já a proposta europeia, de manter apenas a Irlanda do Norte numa unidade alfandegária com o bloco europeu, "não é credível", disse May.

Nem prolongamento nem novo referendo

O Governo de May tem sublinhado que a data de saída, prevista para 29 de março de 2019, não irá ser adiada para prolongar as negociações. A primeira-ministra repetiu a ideia.







Apesar de haver cada vez menos tempo, "atrasar ou prolongar estas negociações não é uma opção", disse. May afastou ainda a hipótese de um novo referendo sobre o Brexit, uma eventualidade já defendida por alguns líderes europeus.





"Se formos alcançar uma conclusão satisfatória, então, tal como o Reino Unido tem evoluído na sua posição, a UE terá de evoluir também na sua posição", tinha afirmado May aos repórteres, à sua chegada a Salzburgo.







"Estou confiante de que, com boa-vontade e determinação, podemos chegar a um acordo que sirva ambas as partes", acrescentou na mesma ocasião.

"Ela falou. Não houve reações"

Um alto diplomata da UE sob anonimato foi ainda mais lacónico à Agência Reuters.







"Ela falou. Não houve reações. 'Obrigada' e avancemos", disse, admitindo que May pareceu estar a aproximar-se de um compromisso, oferecendo novas propostas sobre como evitar regulamentos económicos diferentes que possam complicar as trocas comerciais e encontrar um "meio termo".

Theresa May estará presente de manhã na reunião do Conselho Europeu sobre segurança interna, durante a qual irá abordar as acusações à Rússia de envenamento de um ex-espião russo em território britânico. Terá ainda um encontro bilateral com o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar.

No jantar, May pediu para serem abandonadas exigências "inaceitáveis" que, sustentou, podem romper o Reino Unido ao meio, e apelou os outros líderes a terem em conta em vez disso o seu plano, "sério e viável". Pediu para a Europa se adaptar, sob pena de não existir qualquer acordo para o Brexit."Acredito que avancei com propostas sérias e viáveis", afirmou May, de acordo com fontes do seu Governo. "Claro que não iremos concordar em todos os detalhes, mas espero que vocês respondam da mesma forma", acrescentou."No entanto, a proposta da Comissão para este protocolo - que assentaria numa separação legal do Reino Unido em dois territórios alfandegários - não é credível", disse a líder britânica. "O ónus está agora sobre todos nós para consumarmos este acordo", rematou.Depois do jantar, a Presidente da Lituânia, Dalia Grybauskaite, resumiu o resultado da intervenção de May. "Neste estágio é um impasse. Não há progressos", afirmou. O primeiro-ministro da Eslováquia confirmou que "sobre a questão da fronteira não se registaram progressos".Outro diplomata disse que os líderes europeus "foram educados. Estão a tentar ser simpáticos com ela e haverá palavras simpáticas amanhã". O Brexit está marcado para daqui a seis meses e a pressão do prazo começa a fazer-se sentir, acrescentou: "ouve-se claramente o tic-tac do relógio na sala".May estará ausente do almoço em que os 27 irão debater as propostas britânicas para o Brexit, ouvindo desta vez o negociador europeu Michel Barnier. As conclusões ser-lhe-ão comunicadas depois pelo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, num encontro separado.Este Conselho Europeu é uma cimeira informal, em que não se esperam decisões nem documentos oficiais, embora possam ficar hoje definidas as grandes linhas do acordo para a saída do Reino Unido.De forma a evitar um impasse no Brexit, a seis meses da saída, Tusk já anunciou uma cimeira extraordinária, para novembro.