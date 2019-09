Brexit. Johnson tem "até ao final do mês" para definir um plano

RTP19 Set, 2019, 12:02 / atualizado em 19 Set, 2019, 12:02 | Mundo

"Ambos concordamos que está na hora de Boris Johnson produzir as suas próprias propostas por escrito - se é que existem. Se nenhuma proposta for recebida até ao final de setembro, acabou”, afirmou Antti Rinne após se ter reunido com o Presidente francês em Paris na passada quarta-feira.



Johnson, por sua vez, já frisou que acredita num possível acordo durante a cimeira em Bruxelas que decorrerá a 17 de outubro, e onde estarão reunidos todos os líderes da União Europeia. Contudo, o primeiro-ministro britânico insistiu que o Brexit acontecerá até ao dia 31 de outubro, independentemente de haver ou não um acordo.



Desde que assumiu o cargo em julho, Johnson apresentou algumas propostas como alternativas ao recuo da fronteira irlandesa, a política que visa impedir o retorno de uma fronteira rígida na ilha da Irlanda e um ponto de discórdia no acordo do Brexit da ex-primeira-ministra Theresa May.



Uma fonte do escritório de Johnson garantiu que continuará “a negociar e a apresentar propostas no momento apropriado", embora o primeiro-ministro tenha recusado revelar detalhes destas propostas em entrevistas, afirmando que não queria negociar em público.



No entanto, um funcionário do Eliseu disse que o plano "não era de todo uma nova proposta", e a UE continua a criticar o Reino Unido por não apresentar nenhum plano por escrito.



"Se não recebermos as propostas antes do final de setembro, não teremos tempo suficiente para discuti-las antes da cimeira de outubro”, concluiu.



A Finlândia ocupa atualmente a presidência rotativa da UE e o primeiro-ministro finlandês pretende discutir o novo prazo com o Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e Johnson nos próximos dias, mas a posição ainda não foi acordada com os outros países da UE.



"O dia 30 não é uma data precisa discutida e acordada pelos 27. Mas essas questões não são fáceis de resolver. Se querem estar devidamente preparados para a cimeira [de 17 de outubro], o 30 de setembro já é apertado", disse um diplomata da UE à Reuters.