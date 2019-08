Brexit. Líder conservadora da Escócia demite-se com apelos

Graça Andrade Ramos - RTP29 Ago, 2019, 12:15 / atualizado em 29 Ago, 2019, 12:17 | Mundo

Ao ver a "nossa situação política", analisa a conservadora, "respeito é o que falta aos nossos debates, e sem respeito não pode existir compreensão nem unir, que é o que nós, na Escócia e no Reino Unido, temos de fazer".



A escocesa, de 40 anos, liderou a recuperação do Partido Conservador na Escócia durante oito anos, funcionando com contra-peso à líder do Partido Nacionalista Escocês, Nicola Sturgeon, e garantindo assentos parlamentares que permitiram ao seu partido manter o poder em Westminster.



Davidson afirmou que irá continuar a apoiar o lugar da Escócia no Reino Unido, o partido, e o primeiro-ministro nos seus esforços para conseguir um Brexit ordenado, pedindo especificamente a Boris Johnson, "consiga-nos um acordo com a União Europeia".



Depois de lhe perguntar diretamente, "ele garantiu-me de forma categorica que estava à procura de um acordo", referiu.

"Votar por um acordo"



A demissão de Davidson é um revés para Johnson e poderá ser considerada uma crítica implícita à suspensão do Parlamento entre dias 9 de setembro e 13 de outubro, pedida pelo primeiro-ministro.







A medida, autorizada pela Rainha Isabel II, está a enfurecer a oposição e a ser mesmo considerada um "golpe" contra a democracia. Os parlamentares da oposição acusam o primeiro-ministro de pretender evitar que o Parlamento proíba a concretização de uma saída à bruta da União Euroepia.

Razões de família

Boris Johnson garante que haverá tempo entre 14 e 31 de outubro, para os deputados britânicos debaterem o Brexit e um possível acordo.Em Westminster debate-se agora a possibilidade de, nos próximos dias, Johnson enfrentar uma moção de confiança, que, se passar, levará a eleições antecipadas e à provável prorrogação da data do Brexit, marcada para 31 de outubro.Na sua carta de demissão, Ruth Davidson apela antes os deputados a entenderem-se com vista a um acordo com a UE. Aqueles que se opõem a um Brexit desordenado "devem votar por um acordo", aconselha.A Escócia, tal como o País de Gales e a Irlanda do Norte, votou contra o Brexit, e uma saída sem acordo da UE poderá causar uma grave crise do Reino Unido, sobretudo se Boris Johnson se mantiver primeiro-ministro e tentar, como já foi referido por analistas, vir a limitar os poderes autónomos destes países."Enquanto nunca escondi o meu conflito interno sobre o Brexit, tentei levar o Partido num caminho que reconhece e respeita o resultado do referendo, procurando ao mesmo tempo aproveitar ao máximo as oportunidades e mitigar os riscos para as empresas e setores chave da Escócia", lembrou Davidson, uma oponente de primeira linha do Brexit, como a maioria dos seus conterrâneos."Tendo tentado ser uma boa líder ao longo dos anos, fui uma filha, irmã, companheira e amiga sofrível", justificou ainda a ex-líder dos democratas escoceses.