Brexit. Marcelo promete que Portugal vai lutar pelos direitos dos portugueses

Marcelo Rebelo de Sousa realça a enorme interdependência entre o Reino Unido e a União Europeia, que potenciam os perigos de uma saída "quase caótica" sem acordo.



Esta quinta-feira há uma reunião do Conselho de Estado, que irá contar com a participação do negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier.



O Presidente da República revelou ainda que haverá um novo Conselho de Estado a 1 de março, com a participação da diretora do FMI, Christine Lagarde, para perceber as repercussões do Brexit a nível mundial.