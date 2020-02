Brexit. Marcelo Rebelo de Sousa diz que "história não começa nem acaba hoje"

Marcelo Rebelo de Sousa considera que a história não começa nem acaba com o Brexit e lembra que Portugal e Inglaterra têm uma aliança com mais de 600 anos. O Presidente da República entende que quer o Reino Unido, quer a União Europeia perdem com esta saída, mas sublinha que agora é tempo de trabalhar uma "pareceria de futuro".