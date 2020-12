Brexit. Marinha Real britânica preparada para proteger zonas de pesca em caso de "no deal"

As negociações entre a União Europeia e o Reino Unido recomeçaram na sexta-feira, com um prazo marcado até domingo para se tentar alcançar um acordo pós-Brexit, sendo o mais provável o cenário do "no-deal", segundo fonte próxima do Conselho.





Fonte do Ministério da Defesa britânico confirmou, este sábado, que quatro navios de 80 metros estão prontos para proteger as águas britânicas dos pesqueiros da UE, caso as duas partes decidam abandonar os esforços para alcançar um acordo de livre comércio. A mesma fonte, citada pelas agências AFP e EFE, confirmou que os navios da Marina Real foram mobilizados e terão o poder de "parar, inspecionar e apresar" navios de pesca de países da União Europeia que entrem em águas britânicas.







A medida é parte de um plano de contingência dos dois lados do Canal da Mancha e evoca memórias das "guerras do bacalhau" com a Islândia sobre os direitos de pesca no Atlântico Norte, nas décadas de 1960 e 1970.







A Royal Navy garante ter definidas "medidas robustas" para preservar os direitos do Reino Unido "como Estado costeiro independente" se, findo o período de transição pós-Brexit, não houver acordo com Bruxelas para regular a relação futura e, em particular, a pesca.







Este anúncio ocorre numa altura em que foram acelerados os planos de contingência dos dois lados do Canal da Mancha para o caso de não haver acordo nas próximas 48 horas.







o posicionamento dos barcos foi acordado como parte do planeamento para o fim do período de transição. De acordo com o

O Ministério da Defesa assegurou, no entanto, queDe acordo com o Sky News , os poderes de patrulha serão reforçados passando os oficiais da Marinha a ser autorizados a entrar em embarcações estrangeiras e prender pescadores que infrinjam a lei, se nenhum acordo for alcançado.





Embora as negociações tenham recomeçado na sexta, as duas partes já admitiram que há divergências que dificultam um entendimento antes de 31 de dezembro, o que implicará a aplicação de barreiras ao comércio como quotas e taxas aduaneiras nos produtos importados pelos respetivos mercados a partir de 2021.



Recorde-se que o acesso europeu às águas britânicas, as garantias exigidas pela UE em termos de concorrência em troca do acesso britânico sem tarifas nem quotas ao mercado único e um mecanismo de resolução de conflitos são os principais pontos de discórdia. Se a União Europea deixar de ter acesso às zonas de pesca britânicas , os pescadores do Reino Unido não terão mais acesso especial aos mercados da comunitários para vender os seus produtos.



Royal Navy em tom de ameaça





"inteiramente apropriado" que a Marinha proteja as águas do Reino Unido, embora precise de autoridade parlamentar para permitir que os oficiais embarcassem em navios estrangeiros, afirmou este sábado no programa Today da rádio da preparar o esquadrão de proteção pesqueira foi um movimento sensato em caso de aumento das tensões.



"É absolutamente apropriado que a Royal Navy proteja nossas águas se a posição é que somos um Estado soberano e o governo afirma que não queremos navios pesqueiros de nenhuma outra nação", comentou à rádio da BBC.



As patrulhas do Esquadrão de Proteção Pesqueira, a linha da frente mais antiga da Marinha Real, com uma história de mais de 500 anos, já controlam a aplicação da legislação de pesca entre o Reino Unido e a União Europeia.



Mas alguns deputados conservadores pediram garantias para a mobilização da Marinha para proteger as águas britânicas em caso de ausência de acordo.



O deputado conservador Tobias Ellwood, presidente do Comité de Defesa dos Comuns, considera a posição da Marinha uma ameaça "irresponsável".



"Estamos a assistir a uma perspetiva indigna de nossa Marinha Real em quadratura com um aliado da NATO sobre os direitos de embarcações pesqueiras, quando estamos a testemunhar uma presença crescente de atividade de drones russo", continuou, acrescentando que "estar pronto para o pior cenário e usar estas últimas 48 horas para realmente fechar um negócio, são duas coisas muito diferentes".





O Ministério da Defesa confirmou, entretanto, "um planeamento amplo e a preparação" para uma série de cenários pós-Brexit a partir de 1 de janeiro, incluindo a disponibilização de 14 mil pessoas da reserva para ajudar com a transição.



Os quatro barcos de patrulha marítima integrariam, assim, uma "enérgica medida de aplicação estabelecida para proteger os direitos do Reino Unido como Estado costeiro independente", que também poderia incluir vigilância por helicóptero.





O prazo estabelecido para alcançar um acordo é já este domingo, mas o cenário de 'no-deal' continua a ganhar peso.



O Reino Unido abandonou a União Europeia a 31 de janeiro, tendo entrado em vigor medidas transitórias que caducam no próximo dia 31.



Na ausência de um acordo, as relações económicas e comerciais entre o Reino Unido e a UE passam a ser regidas pelas regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e com a aplicação de taxas aduaneiras e quotas de importação, para além de mais controlos alfandegários e regulatórios.



Para além das pescas, mantêm-se as divergências entre Londres e Bruxelas sobre questões de concorrência e de resolução de litígios.