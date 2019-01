Brexit. May pede a deputados que lancem "segundo olhar" ao acordo

Joana Raposo Santos - RTP14 Jan, 2019, 19:00 / atualizado em 14 Jan, 2019, 19:11 | Mundo

“Gostaria de começar por atualizar a Câmara dos Comuns acerca das garantias e clarificações que recebemos da União Europeia sobre o protocolo da Irlanda do Norte”, declarou May. “Eu partilho as preocupações dos membros que querem garantir que, ao sair da UE, não enfraquecemos o Reino Unido”.



Relembrando o que foi escrito por Jean-Claude Juncker e Donald Tusk numa carta que recebeu esta segunda-feira, a primeira-ministra defendeu que o mecanismo de salvaguarda, conhecido por backstop, é absolutamente necessário e que sem ele não haverá acordo.



“O Reino Unido nunca permitirá o regresso de uma fronteira rígida (…) Falhar nesse ponto colocaria as empresas da Irlanda numa posição impossível, pois teriam de optar entre quebrar a lei ou adotar novos procedimentos que perturbariam as suas redes de fornecimento. É por isso que temos o backstop como último recurso”.



“Farei os possíveis para que o backstop não seja necessário e para garantir que, no caso de ser utilizado, será temporariamente”, voltou a frisar. “Voltei a Bruxelas para debater e refletir sobre as preocupações desta Câmara (…) e a União Europeia mostrou-se determinada a trabalhar rapidamente para que, até 31 de dezembro de 2020, sejam estabelecidas alternativas de modo a que o backstop não precise de ser ativado”.

“Segundo olhar”

A primeira-ministra garantiu também que, num cenário de Brexit sem acordo, o Reino Unido não teria um período de implementação e os negócios e trabalhadores do país ficariam “sem certezas”.



Por essa razão, May pediu aos deputados que, “durante as próximas 24 horas, olhem pela segunda vez” para o acordo. “Se esta Câmara bloquear o Brexit, essa será uma subversão da nossa democracia e estaremos a dizer às pessoas que nos elegeram que fomos incapazes de fazer aquilo que nos pediram”, afirmou.



“Novo Governo”

“Não, [o acordo] não é perfeito, e sim, é um compromisso, mas quando escreverem os livros de História”, lançou May, sendo interrompida por instantes pelas gargalhadas dos deputados, “as pessoas irão olhar para a decisão desta Câmara e perguntar se cumprimos com o voto do país para sair da União Europeia, se salvaguardámos a nossa economia e segurança ou se falhámos para com o povo britânico”.Já Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, declarou que a carta escrita pelo Presidente da União Europeia “não fornece as garantias legais que foram prometidas” à Câmara dos Comuns e defendeu que, “até ao final de 2020, o Reino Unido terá de optar entre alargar o período de transição, o que possui custos financeiros ainda desconhecidos, ou cair no”.“O único responsável por prejudicar a fé no nosso Governo é o próprio Governo”, firmou o líder da oposição entre gritos de apoio dos deputados. “Não consigo pensar num melhor exemplo de democracia em ação do que o facto de esta Câmara rejeitar um acordo que é claramente mau para o país”.Corbyn acusou a primeira-ministra de estar a tentar “culpar outros pelo caos” atual e garantiu que a eventual rejeição do acordo na terça-feira será “inteiramente culpa do Governo”, acrescentando que esse cenário significará que “é altura para eleições gerais, é altura para um novo Governo”.“Foi-nos prometido o acordo de comércio mais fácil da História. No entanto, o que vimos foi um Governo dividido a entregar um acordo fracassado que consiste em nada mais que um vago esboço sobre qual será a nossa futura relação com a União Europeia. Entretanto, as condições de milhões de pessoas deste país continuam a piorar”, concluiu.