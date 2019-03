Brexit. "Não há caminhos fáceis"

Graça Andrade Ramos - RTP27 Mar, 2019, 23:21 | Mundo

Oliver Letwin, o deputado conservador responsável por dar aos deputados britânicos a oportunidade de decidir a melhor alternativa para conseguir o Brexit, mostrou-se esta quarta-feira desapontado com o resultado das votações, onde nenhuma proposta obteve a maioria.





"É, está claro, um enorme desapontamento que a Câmara tenha escolhido não encontrar uma maioria para qualquer das propostas" a votação, afirmou Letwin.





O deputado mantém contudo esperança de que um consenso possa ser alcançado ainda segunda.feira, quando os deputados voltarem a assumir as rédeas do processo.







"Se na segunda-feira a Câmara conseguir chegar a uma maioria, penso que isso seria do interesse dos nossos constituintes", referiu Letwin, assumindo esperar que os deputados passem o acordo negociado entre a primeira-ministra Theresa May e Bruxelas, antes de sexta-feira. O acordo de May, chumbado já duas vezes pelo Parlamento britânico, não foi votado esta quarta-feira.



O ministro responsável pelo Brexit, Stephen Braclay, afirmou que a votação desta quarta-feira prova que não há opções fáceis e que os resultados indicam que o acordo de May é mesmo a melhor escolha.







"Os resultados do processo que esta Câmara dos Comuns viveu hoje, fortalece o nosso ponto de vista de que o acordo negociado pelo Governo é a melhor opção", disse Barclay perante os deputados, pedindo-lhes para agirem no melhor interesse nacional.







Barclay anunciou ainda que o Governo vai depor uma moção para os deputados se reunirem sexta-feira, abrindo caminho à possibilidade de levar pela terceira vez o acordo de May a votação.







Em caso de aprovação do acordo dia 29, o Parlamento iria cumprir a exigência da União Europeia para uma extensão do artigo 50 até 22 de maio.



"Fracasso clamoroso"



A primeira página do jornal The Guardian para quinta-feira ecoa provavelmente o sentimento de ironia a que a maioria dos britânicos deverá recorrer, para aguentar mais um episódio caricato no já longo processo do Brexit.



O fracasso da tentativa de alcançar consenso em torno de pelo menos uma proposta, que pudesse ultrapassar a atual paralisação, levou aliás à troca de violentos ataques verbais entre os deputados, com os mais críticos do processo a descreverem-no como um "fracasso clamoroso".





O público "vai olhar para tudo isto com espanto", reagiu o deputado Mark François, favorável ao Brexit. Já a deputada do Grupo Independente, Anna Soubry, sublinhou que mais pessoas votaram pela ideia de um novo referendo do que em ambas as ocasiões em que o acordo de May foi levado ao Parlamento.







A hipótese de novo referendo foi igualmente rejeitada mas teve um dos resultados mais renhidos da noite, com 268 votos a favor e 295 contra.







A votação desta quarta-feira foi de certo modo também um fracasso pessoal do líder da oposição, Jeremy Corbyn, que viu a sua proposta de uma união aduaneira ser rejeitada por mais de 300 votos, apesar de ter obtido 237 vozes a favor.



Ténue esperança de "mil flores"



Se Corbyn não se manifestou, Dame Margaret Beckett, deputada trabalhista, afirmou com algum optimismo que o objetivo do processo não era identificar já uma única proposta, mas obter indicações sobre a direção de um possível compromisso, "deixando mil flores florir".







O presidente do Parlamento, John Bercow, assumiu não estar surpreendido com os resultados das votações e disse não saber ainda o que irá a Câmara dos Comuns debater na sexta-feira, dia 29 - a anterior data prevista para suceder o Brexit e entretanto adiada.







A possibilidade de uma nova votação do acordo de May tanto ganhou esta quarta-feira uma nova legitimidade para voltar à mesa, após o fracasso das oito emendas. Mas pode igualmente ser descartada por Bercow, já que não apresenta nenhuma mudança substancial.







O presidente da Câmara dos Comuns acrescentou que o processo acordado pela Câmara prevê uma segunda oportunidade de debate segunda-feira e não vê razão para essa hipótese ser descartada.