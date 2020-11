Brexit. Negociações vão ser retomadas em Londres

"Em sintonia com as regras belgas, eu e a minha equipa já não estamos em quarentena. As negociações físicas podem continuar", escreveu Michel Barnier através da sua conta oficial na rede social Twitter.

Antes de se deslocar a Londres, o negociador irá informar os Estados-membros e o Parlamento Europeu (PE) acerca do estado das negociações, realçando, no entanto, no `tweet` que as "mesmas divergências significativas persistem".

"Viajarei para Londres esta tarde para continuar as negociações entre o Reino Unido e a União Europeia (UE) com David Frost [negociador-chefe britânico] e a sua equipa", sublinhou Barnier na mensagem.

As negociações para um acordo pós-`Brexit` tinham passado para o formato virtual na semana passada, após um membro da equipa de Michel Barnier ter testado positivo ao novo coronavirus.

"Um dos negociadores da minha equipa testou positivo para a covid-19 e decidi, juntamente com David Frost, suspender as negociações ao nosso nível por um curto período de tempo", tinha escrito Michel Barnier, na altura.

Os dois lados estão em contrarrelógio para concluir, até final do ano, um acordo de comércio pós-`Brexit` que possa entrar em vigor em 2021, quando cessa o período de transição que mantém o acesso do Reino Unido ao mercado único europeu.

O Reino Unido saiu da UE em 31 de janeiro e beneficia de um período de transição que mantém o acesso ao mercado único e união aduaneira do bloco europeu até o final deste ano.

Caso não consigam negociar um pacto bilateral, a partir de 01 de janeiro de 2021, o Reino Unido e a UE passarão a negociar com base nas regulamentações genéricas menos vantajosas da Organização Mundial do Comércio.