Brexit: o último dia dos eurodeputados britânicos no Parlamento Europeu

Fotografia: Reuters

Foi uma das semanas mais marcantes da história da União Europeia: pela primeira vez, o número de estados membros encolheu, com a saída do Reino Unido. Ao fim de quase 4 anos de negociações, os eurodeputados britânicos despediram-se do Parlamento, num misto de emoções.