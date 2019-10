Brexit. Parlamento britânico adia decisão sobre acordo com UE

A Câmara dos Comuns aprovou ao início da tarde deste sábado, em sessão extraordinária, uma emenda que protela a decisão sobre a última versão do acordo para o adeus do Reino Unido à União Europeia. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, fica assim forçado a acertar novo adiamento a Bruxelas. Mas já se recusou a fazê-lo.

A emenda em causa, promovida com o apoio de um grupo de deputados transversal a diferentes forças políticas, encabeçado por Oliver Letwin – legislador eleito pelos conservadores, mas agora independente -, foi aprovada com 322 votos a favor e 306 contra.Após a aprovação da emenda de Letwin, a Comissão Europeia insistiu: cabe a Londres indicar o caminho a seguir "tão cedo quanto possível".





A posição do Partido Democrata Unionista (DUP) da Irlanda do Norte e de deputados ex-conservadores foi decisiva. Mas a emenda recolheu também o apoio dos trabalhistas e demais forças da oposição.



O objetivo do texto é facultar mais tempo à Câmara dos Comuns para discutir os detalhes do acordo alcançado na passada quinta-feira entre o primeiro-ministro britânico e os diretórios da União Europeia.



Isto para evitar uma saída sem rede a 31 de outubro, caso o processo de análise do acordo e de aprovação de leis para a sua implementação não tenha ainda sido concluído. Ou seja, Boris Johnson vê-se assim empurrado para um pedido de adiamento.



A reação do chefe do Executivo não tardou. E veio com a ênfase na negativa.



“Não vou negociar um adiamento, nem a lei me obriga a fazê-lo. Mais um adiamento seria mau para este país ou para a União Europeia e mau para a democracia”, afirmou Johnson, contrariando assim o que é estipulado pela denominada Lei Benn, nos termos da qual o primeiro-ministro teria de redigir, até às 23h00 deste sábado, uma carta a pedir que o calendário do Brexit fosse dilatado por mais três meses – até 31 de janeiro.



O que o acordo remove e introduz

🇪🇺🇬🇧 @EU_Commission takes note of the vote in the House of Commons today on the so-called #Letwin Amendment meaning that the #WithdrawalAgreement itself was not put to vote today. It will be for the UK government to inform us about the next steps as soon as possible. — Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) October 19, 2019

Andrea Neves, correspondente da Antena 1 em Bruxelas



“Qualquer falha acabará em tribunal”

. Contudo, vai avançar, na próxima semana, com uma proposta de lei para a regulamentação do entendimento,“Espero que mudem de ideias e apoiem este acordo com números esmagadores”, exortou Boris Johnson.Num articulado que repete, em larga medida, aquele que fora negociado pela antecessora de Boris Johnson à frente do Governo, Theresa May, as maiores afinações incidem noda Irlanda do Norte:. Uma arquitetura desde logo rejeitada pelo DUP, que, antes da sessão extraordinária deste sábado em Westminster, havia já deixado clara a intenção de chumbar o acordo.A Declaração Política assinada na antecâmara do último Conselho Europeu procede ainda a uma subtil revisão de linguagem, ao trocar a meta da instituição de uma “zona de comércio livre” por uma outra, que passaria pela negociação de um “acordo de comércio livre”.Conhecido o sentido da votação da emenda,“A Comissão Europeia toma nota da votação na Câmara dos Comuns da chamada emenda Letwin, que implica que o acordo da saída em si não seja colocado hoje a votação. Cabe ao Governo do Reino Unido informar-nos dos próximos passos tão cedo quanto possível”, lê-se numpublicado pela porta-voz Mina Andreeva.Ouvida a reação do primeiro-ministro, o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn advertiu Boris Johnson para a necessidade de pedir o adiamento do Brexit.“Hoje é um dia histórico para o Parlamento, porque afirmou que não será chantageado por um primeiro-ministro que, aparentemente, se prepara uma vez mais para desafiar uma lei aprovada por este Parlamento”, redarguiu Corbyn., completou.O Partido Nacionalista Escocês foi mais longe, com o seu líder parlamentar, Ian Blackford, a avisar que