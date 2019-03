Brexit. Parlamento britânico chamado a decidir

Em Londres os deputados têm de aprovar o acordo na próxima semana para que o “Brexit” aconteça em maio.



Depois de ouvir a aprovação do Conselho Europeu do prolongamento da data do “Brexit” a primeira-ministra britânica mostrou-se confiante.



Theresa May apela agora aos deputados britânicos que validem o acordo até porque estão a chegar as eleições europeias.



A primeira-ministra britânica tinha proposto a Bruxelas adiar o “Brexit” para 30 de junho mas o Conselho Europeu reduziu esse tempo para maio.