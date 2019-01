Brexit. Parlamento britânico vota plano B de Theresa May

Raquel Ramalho Lopes - RTP29 Jan, 2019, 11:54 / atualizado em 29 Jan, 2019, 13:51 | Mundo

Num encontro com os deputados conservadores, no Parlamento, Theresa May pediu união aos deputados em torno da proposta do senador Graham Brady de acordos alternativos em substituição do backstop no Acordo de Saída negociado com Bruxelas.





Theresa May preferiu cuidar das divisões dentro do Partido Conservador para apresentar uma frente unida a Bruxelas sobre o Brexit.





A deputada trabalhista Yvette Coopera propõe que, caso o Parlamento britânico não aprove o acordo de saída até 26 de fevereiro, o Brexit deverá ser adiado nove meses.

"Isso permite que a primeira-ministra transmita uma mensagem muito clara sobre o que o Parlamento quer e onde o partido está", disse Brandon Lewis, presidente do Partido Conservador.Muitos deputados pró-Brexit estão contra o chamado, a solução encontrada para impedir uma fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda – que continua Estado-membro da União Europeia.Os críticos do mecanismo de salvaguarda sublinham que este implica que as regras da UE sejam aplicadas na Irlanda do Norte caso não sejam celebrados acordos comerciais a tempo de evitar a aplicação do mecanismo.Outra dificuldade que Theresa May enfrenta é a oposição da Irlanda a mexer nas cláusulas do backstop. Helen McEntee, ministra irlandesa para os Assuntos Europeus insiste que não aceita a criação de uma fronteira física entre as duas irlandas.A União Europeia nota que a renegociação do princípio que requer oestá excluída, mas está "aberto a acordos alternativos" na fronteira irlandesa. A vice-negociadora Sabine Weyand nota, contudo, que a proposta de Brady não refere o que visam os acordos alternativos.Citada pelo The Guardian , Weyand terá sublinhado que a tecnologia para evitar uma fronteira física não existe, motivo pelo qual o plano seria impraticável.A dois meses da data prevista para a saída do Reino Unido da União Europeia, o Ministro português dos Negócios Estrangeiros diz que a União Europeia nada pode fazer nesta altura.As emendas que serão sujeitas a votação, marcada para esta tarde às 19h, ainda vão ser selecionadas pelo presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow.Outra das propostas anunciadas poderá agradar aos deputados que ainda defendem a continuidade do Reino Unido na União Europeia e que, por isso, preferem estratégias para adiar a saída, realizar um segundo referendo ou impedir o Brexit sem acordo.Entre as 10 diferentes moções que podem ser levadas a votação encontra-se ainda a proposta da rejeição da saída sem acordo, pedindo à Câmara dos Comuns que escolha entre um acordo reformulado incluindo uma união aduaneira com a UE ou a organização de um segundo referendo.Os líderes do European Research Group, deputados conservadores defensores do Brexit, como Jacob Rees-Mogg e Steve Baker, aliaram-se a outros deputados com a posição contrária sobre o Brexit – a continuidade na União Europeia - como Nicky Morgan e Stephen Hammond, e chegaram a uma proposta, que chamaram de “Compromisso Malthouse”.O debate decorreu durante vários dias e a proposta que daí resultou foi coordenado pelo ministro da Habitação, Kit Malthouse.A proposta envolve o pagamento pelo Reino Unidos da sua parte relativa ao orçamento europeu até 31 de dezembro de 2021, no valor de 39 bilhões de libras esterlinas, a reformulação do mecanismo dee o prolongamento do período de transição até dezembro de 2021.O tempo adicional seria utilizado para tentar chegar a um acordo de livre comércio, enquanto os direitos dos cidadãos seriam garantidos. Neste período não se realizariam fiscalizações na fronteira irlandesa.“A primeira-ministra tem conhecimento das discussões. Em algum momento tem que haver um compromisso de todos os lados para conseguir um acordo”, declarou a deputada conservadora Nicky Morgan, citada pelo The Guardian Se em última análise, nenhum acordo de divórcio entrar em vigor, seria possível um período de transição para permitir ao Reino Unido e à UE definirem o futuro modelo de relação económica.Caso o Acordo de Saída seja aprovado no Parlamento britânico, em votação ainda a determinar, o Reino Unido sairá oficialmente da UE em 29 de março e entrará numa fase de transição de 21 meses, até 31 de dezembro de 2020.Durante a fase de transição, ou implementação como lhe chama Theresa May, o Reino Unido permanece no mercado único, na união aduaneira e nos programas europeus. No entanto, não participa das decisões do bloco.O acordo para substituir odeve ser ratificado até 1 de julho de 2020. Caso não se tenha acertado até essa data, Londres e Bruxelas podem prorrogar o período de transição uma vez e por um período limitado.