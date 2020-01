Brexit. Parlamento Europeu vota acordo de saída do Reino Unido da UE

Tim Barrow cumpriu assim, na sede do Conselho Europeu, o último passo do Reino Unido para a saída da União Europeia.



Para esta tarde está agendada a votação do acordo de saída no Parlamento Europeu.



Os eurodeputados deverão dar a luz verde naquela que é a última etapa formal para que, daqui a dois dias, seja concretizado o Brexit.



Três anos e meio depois do referendo, o Reino Unido sai da União Europeia às 23h00 da próxima sexta-feira.



No sábado, 1 de fevereiro, começa o chamado período de transição, em que vai ser negociada a futura relação entre Londres e os 27.