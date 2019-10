Brexit. Pedido de extensão não altera nada até consulta dos 27, diz Comissão Europeia

Foto: Reuters

A Comissão Europeia está a considerar os termos de um prolongamento do prazo para a saída do Reino Unido do espaço comum.

A porta-voz da Comissão, Mina Andreeva, questionada pelos jornalistas em Bruxelas sobre as missivas contraditórias, a porta-voz não quis comentar as duas cartas.



Mina Andreeva confirmou apenas que apesar da abordagem não convencional do primeiro-ministro britânico, de solicitar um novo atraso no Brexit, Bruxelas está a desenvolver os necessários mecanismos.



Boris Johnson foi forçado pelo parlamento britânico a pedir um novo adiamento e enviou duas cartas para Bruxelas: uma a pedir a extensão do prazo de saída, e outra a manter a intenção pessoal de concretizar o Brexit até 31 de outubro.