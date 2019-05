Brexit. Ponto final nas negociações entre May e Corbyn

Alexandre Brito - RTP17 Mai, 2019, 11:03 / atualizado em 17 Mai, 2019, 11:27 | Mundo

Imagem de arquivo de Theresa May ao lado de Jeremy Corbyn | Reuters

Numa carta enviada a Theresa May, o líder do Partido Trabalhista escreve que as discussões, que já duravam há seis semanas, entre Trabalhistas e Conservadores, não podem continuar devido à crescente "fraqueza e instabilidade" do Governo.





De acordo com a BBC, os dois partidos vão agora discutir várias opções para serem apresentadas no Parlamento de forma a desbloquear o impasse do Brexit.







Declarações que chegam um dia depois de Theresa May ter prometido apresentar um prazo para deixar o Governo após uma nova votação sobre o Brexit no próximo mês. Altura em que May tentará, uma vez mais, ganhar o apoio dos deputados.





Ainda de acordo com o editor de política da BBC, caso isso não aconteça, ou seja, o impasse se mantenha, Theresa May deve anunciar pouco depois a demissão da liderança do Executivo britânico.





Recorde-se que o Reino Unido deveria ter deixado a União Europeia a 29 de março, mas a falta de apoio no Parlamento para o acordo de saída resultou, no final, numa extensão do prazo de saída imposto pela UE até 31 de outubro.