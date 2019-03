Brexit. Possíveis alternativas para votos indicativos no parlamento

Lusa26 Mar, 2019, 11:14 | Mundo

Algumas das opções possíveis têm sido desenvolvidas por partidos ou grupos de deputados interpartidários como forma de influenciar o Governo para mudar a sua estratégia ou numa tentativa de desbloquear o impasse no parlamento.

+++ Plano do partido Trabalhista +++

O Partido Trabalhista pretende negociar uma "nova união aduaneira abrangente Reino Unido-UE para garantir que não existam tarifas com a Europa e ajudar a evitar qualquer necessidade de uma fronteira física na Irlanda do Norte". Como princípios orientadores estão a defesa dos direitos laborais e de postos de trabalho. Este modelo implica que o Reino Unido "tenha uma opinião sobre os termos de qualquer novo acordo comercial". O problema é que a UE não permite aos países que não fazem parte do bloco a participação nas negociações dos acordos e os membros da união aduaneira não têm liberdade para desenvolver uma política comercial independente e negociarem acordos bilaterais com países terceiros.

+++ Common Market 2.0 +++

Também conhecida por `Noruega+", esta proposta foi desenvolvida por um grupo de deputados de diferentes partidos, mas conduzida pelos conservadores Nick Boles e Stephen Kinnock. Na sua opinião, é o único plano que poderá gerar um consenso e ser aceite rapidamente pela UE porque baseia-se num modelo já existente. A ideia é manter o Acordo de Saída, mas renegociar a Declaração Política para preparar uma relação semelhante à que tem a Noruega. No termo do período de transição, no final de 2020, o Reino Unido ingressaria na Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA) e no Espaço Económico Europeu (EEE), onde estão também a Noruega, Islândia e Lichtenstein. A diferença seria a formação de um acordo aduaneiro com a UE para evitar uma fronteira física na Irlanda do Norte. A principal crítica é que o Reino Unido teria de fazer contribuições financeiras significativas para UE e aceitar a liberdade de movimento de cidadãos do EEE, embora exista a possibilidade de usar um "travão" temporário à imigração no caso de "dificuldades económicas, sociais ou ambientais graves".

+++ A opção Canadá+ +++

Inspirada no acordo comercial do Canadá com a UE, o plano seria o Reino Unido negociar um acordo de comércio livre com o bloco europeu, mas ir mais além e garantir o acesso de serviços, incluindo serviços financeiros, juntamente com outras áreas, como a da segurança. O objetivo seria remover tarifas alfandegárias de quase todos os bens e reduzir barreiras não-tarifárias. O principal problema identificado foi a necessidade de controlos de mercadorias na fronteira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda. A UE chegou a sugerir acordos separados para a Irlanda do Norte estabelecendo o sistema que ficou definido na solução de último recurso, designada por `backstop`, mas tanto o Governo como o Partido Democrata Unionista rejeitaram a ideia porque criaria uma "fronteira" entre a Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha.

+++ Compromisso Malthouse +++

Desenvolvido por um grupo de conservadores eurocéticos e pró-europeus, o plano prevê manter partes do Acordo de Saída, como a proteção dos direitos dos cidadãos da UE e um período de transição, que seria prolongado por um ano, até o final de 2021, em troca do pagamento da compensação financeira de 39 mil milhões de libras (46 mil milhões de euros). A principal diferença seria a substituição do `backstop` por processos administrativos e tecnológicos, algo que a UE rejeitou por considerar que não existem para pôr em prática imediatamente. O mesmo grupo idealizou uma segunda opção, chamada por alguns "saída sem acordo controlada", através da qual o Reino Unido estabeleceria acordos pontuais com a UE em áreas como os transportes, mas passaria a fazer trocas comerciais usando as tarifas da Organização Mundial do Comércio (OMC). O negociador chefe da UE, Michel Barnier, desvalorizou a ideia como uma "ilusão perigosa", explicando: "A única base legal para uma transição é o Acordo de Saída. Sem um acordo de saída significa que não há transição".

+++ Saída sem acordo +++

Uma saída sem acordo significaria que o Reino Unido deixaria a UE e cortaria imediatamente os laços com os 27, passando a seguir as regras da OMC enquanto negoceia um acordo de comércio livre. Cada país estabelece as tarifas cobradas sobre a entrada de produtos e o Reino Unido já disse que 87% dos produtos vão ficar isentos de taxas, mas carne de borrego, automóveis e alguns produtos lácteos irão pagar taxas elevadas para proteger agricultores e indústrias britânicas. A maioria dos economistas acredita que este cenário resultaria num grande choque económico no Reino Unido e problemas de circulação de mercadorias com a UE, prejudicando setores como o automóvel.

+++ Novo referendo +++

Solução defendida pelos Liberais Democratas, nacionalistas escoceses e galeses e pelo partido Verde para sair do impasse. Sem o apoio do Partido Trabalhista, esta opção não tem hipótese de passar no parlamento. O `Labour` concorda com um "voto público" para evitar uma saída sem acordo ou para confirmar o apoio a um acordo aprovado pelos deputados. A campanha "People`s Vote" considera que o referendo não deve ser uma opção, mas um processo para dar aos eleitores a hipótese de votar entre uma decisão do parlamento e a permanência na UE.

+++ Revogação do artigo 50.º +++

Nos últimos dias, uma petição angariou 5,6 milhões de assinaturas e esta opção já foi sugerida por alguns deputados. É possível e poderia ser pedida pelo Governo, embora seja provável que antes pedisse o consentimento do parlamento. Mas tanto o partido Conservador como o partido Trabalhista concordam que o resultado do referendo de 2016 deve ser respeitado, pelo que a probabilidade de sucesso é baixa.