De acordo com a mais recente investigação para oonde se decidiu a saída do Reino Unido da União Europeia.A sondagem questionou ainda os eleitores se suspeitavam de alguma interferência russa nas últimas três eleições legislativas e em todas elas, a percentagem de respostas positivas foi sempre superior.Relativamente às últimas legislativas, em dezembro de 2019, 70 por cento dos eleitores democratas e 62 por cento dos trabalhistas acreditam na influência russa, em comparação com 39 por cento dos eleitores conservadores. No entanto, mesmo entre os eleitores conservadores, a percentagem daqueles que acreditam na intromissão do Kremlin é superior àqueles que a negam (39 contra 33 por cento).A pesquisa surge depois de ter sido publicado, na passada terça-feira, um relatório há muito aguardado sobre a interferência russa na política do Reino Unido. O documento de uma comissão parlamentar britânica identifica uma campanha de influência do Kremlin durante o referendo independentista escocês., conclui o relatório de 55 páginas.

A comissão apresenta suspeitas de que o mesmo tenha acontecido nos referendos do Brexit, mas acusa o Governo britânico de não ter feito uma avaliação profunda sobre a possível interferência russa e de ter “subestimado muito” esta ameaça.







“O Governo demorou a reconhecer a existência da ameaça, a qual só percebeu após a operação de 'hack e leak’ [pirataria informática e divulgação de documentos confidenciais] contra a Comissão Nacional Democrata [dos EUA], quando deveria ter sido identificada em 2014. Como resultado, o governo não tomou medidas para proteger o processo do Reino Unido em 2016”, concluem os autores.

”, disse Stewar Hosie, membro do comité de Serviços de Segurança do Reino Unido. “. É esse o verdadeiro choque aqui”, acrescentou.

"Russofobia esculpida com falsidades"

Por sua vez, o Governo britânico negou ter “fechado os olhos” à interferência russa.Do lado russo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros negou as acusações e descreveu o relatório do Parlamento britânico como “russofobia esculpida com falsidades”., disse Maria Sakharova, porta-voz da diplomacia russa, comentando o relatório hoje divulgado., disse, por sua vez, Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, salientando que esse não é o procedimento da Rússia.“Nós também não toleramos que outros países tentem interferir nos nossos assuntos políticos”, explicou o porta-voz do Kremlin, acusando o relatório da Comissão Parlamentar britânico de promover “acusações gratuitas”.A investigação da comissão parlamentar britânica foi iniciada em 2017, quando a chefe do Governo na altura, Theresa May, acusou a Rússia de disseminar histórias falsas para semear discórdia. O relatório da comissão parlamentar britânica estava pronto desde outubro de 2019, mas o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, invocou razões de segurança nacional para que não fosse revelado.