15h06 - Mais de 100 mil novos eleitores





The Guardian, houve mais de 52 mil registos na segunda-feira e mais de 64 mil na terça-feira. Nas últimas 48 horas, registaram-se mais de 100 mil pessoas para votar, com destaque para o registo elevado entre os mais novos. De acordo com o jornal, houve mais de 52 mil registos na segunda-feira e mais de 64 mil na terça-feira.





aumento súbito nos últimos dois dias poderá estar relacionado com os últimos desenvolvimentos na política britânica, com o cenário de novas eleições a tornar-se cada vez mais plausível. Ao longo do último mês, a média do número de registos por dia tem andado à volta dos 27 mil. Estenos últimos dois dias poderá estar relacionado com os últimos desenvolvimentos na política britânica, com o cenário de novas eleições a tornar-se cada vez mais plausível.





De acordo com os dados disponibilizados pelo Governo, 58 por cento das aplicações submetidas ao longo dos últimos dois dias foram sobretudo de eleitores com menos de 25 anos e de eleitores entre os 25 e os 34 anos.







14h30 - Eleições a 15 de outubro?





Ainda antes do debate parlamentar sobre a proposta de lei - que exige ao primeiro-ministro britânico que peça uma nova extensão da data de saída até 31 de janeiro caso o Parlamento não aprove um acordo de saída ou não autorize uma saída sem acordo - houve debate aceso na Câmara dos Deputados.





Boris Johnson esteve a responder às questões do líder da oposição, Jeremy Corbyn, e adiantou nessa ocasião que pretende realizar eleições antecipadas a 15 de outubro.





O primeiro-ministro desafiou o líder trabalhista a apoiar esta proposta. "Será que ele pode confirmar que vai permitir as pessoas deste país decidirem com uma eleição nacional a 15 de outubro?", questionou Johnson.





Por seu lado, o líder da oposição não respondeu à questão e pediu ao primeiro-ministro para tornar pública a estratégia de negociação com Bruxelas e os estudos que dão conta das consequências de um Brexit sem acordo.





"A nossa estratégia de negociação é conseguir um acordo até (...) 17 de outubro e tirar este país da União Europeia a 31 de outubro", disse o chefe do Executivo, destacando que as últimas movimentações do Parlamento vão "destruir qualquer hipótese de negociações" com Bruxelas.





Em resposta, Jeremy Corbyn disse que não foi apresentada nenhuma alteração ao acordo negociado por Theresa May e que as negociações de que Boris Johnson "são uma farsa". "Tudo o que ele está a fazer é deixar passar o tempo", disse o líder trabalhista.







14h15 - Bruxelas prepara-se para todos os cenários





A Comissão Europeia decidiu esta quarta-feira colocar à disposição dos Estados-membros o Fundo Europeu de Solidariedade e o Fundo de Ajustamento à Globalização para ajudar os 27 a atenuar os efeitos da saída do Reino Unido sem acordo.







A ideia precisa ainda do apoio do Conselho e do Parlamento europeus, mas dada a crescente incerteza política que chega de Londres, a Comissão diz que prefere agir agora do que vir a arrepender-se.













Bruxelas fez um "último apelo" aos cidadãos e empresas da União Europeia para se prepararem para a saída sem acordo do Reino Unido a 31 de outubro, propondo usar, nessa situação, fundos destinados a desastres naturais.





"Atendendo à incerteza persistente no Reino Unido quanto à ratificação do Acordo de Saída - acordado com o Governo britânico em novembro de 2018 - e à situação política geral no país, continua a ser possível um cenário de saída sem acordo em 1 de novembro de 2019, embora tal não seja desejável", acrescenta Mina Andreeva, porta-voz da Comissão Europeia.







14h00 - O que esperar desta tarde decisiva?







Se ainda há uma semana o primeiro-ministro Boris Johnson prometia aos britânicos uma saída da União Europeia sem acordo, avançando inclusive com a suspensão temporária do Parlamento, agora é a Câmara dos Comuns que se volta contra o executivo para evitar um cenário de no-deal.







Os últimos desenvolvimentos poderão resultar num novo pedido de adiamento do Brexit, bem como em novas eleições gerais antecipadas, menos de dois meses depois da troca de liderança no Partido Conservador.















Mas o que aconteceu realmente na Câmara dos Comuns?





Um grupo de deputados de vários partidos conseguiu, na Câmara dos Comuns, a aprovação de um debate de emergência, esta quarta-feira, para votar uma proposta de lei que impede uma saída da União Europeia sem acordo, a não ser que haja uma votação em sentido contrário do próprio Parlamento.







A ser aprovada hoje, essa proposta de lei obrigaria à extensão do prazo para o Brexit até 31 de janeiro de 2020, caso não haja acordo entre o Reino Unido e a União Europeia.







A moção de ontem foi aprovada com 328 votos a favor e 301 votos contra, já depois de o Governo britânico ter perdido a maioria parlamentar, com a saída do deputado conservador Philip Lee para os Liberais Democratas.







Houve ainda um grupo de 21 tories que votaram a favor desta moção e que foram expulsos do grupo parlamentar do Partido Conservador por terem contrariado as orientações de Boris Johnson.







Ainda na sequência desta moção, o primeiro-ministro apresentou uma moção própria que prevê a marcação de eleições antecipadas. Para ser aprovada, Johnson irá precisar do voto favorável de dois terços dos deputados.







O líder da oposição, Jeremy Corbyn, avisou que o Partido Trabalhista irá votar a favor destas eleições antecipadas apenas se se conseguir impedir um Brexit sem acordo. Ou seja, depois de ser aprovado o projeto de lei apresentado anteriormente.















E agora?







A partir das 15h00 de hoje, a Câmara dos Comuns vai discutir a proposta para evitar um Brexit sem acordo a 31 de outubro. Já na quinta-feira, essa proposta poderá ser igualmente discutida na Câmara dos Lordes, a câmara alta do Parlamento britânico.







O objetivo dos deputados da Câmara dos Comuns é fazer com que a proposta de lei se torne em lei efetiva ainda antes da suspensão do Parlamento, que acontece na próxima semana.







Ainda esta quarta-feira, depois do debate sobre a proposta contra o no-deal, Boris Johnson deverá dar início ao debate sobre eleições gerais e deverá haver uma votação até às 20h30.