Brexit: Reino Unido alerta UE para caos nos fundos de investimento

Desde o início das negociações que a UE tem afirmado a sua posição em relação ao futuro da City of London, o centro financeiro do Reino Unido em Londres, após o Brexit. Bruxelas quer passar a ter controlo total sobre a forma como os bancos britânicos operam com os países da UE e tem rejeitado as propostas do Reino Unido em relação a uma coordenação conjunta.



Michel Barnier, o principal negociador da União Europeia sobre o Brexit, afirmou em abril que a UE não precisa da City of London e que não vai ceder ao pedido de Theresa May para que seja feito um acordo especial com o Reino Unido.



Porém, um documento apresentado pelos negociadores britânicos na passada quarta-feira levantou preocupações ao referir que, caso Bruxelas não permita que todos os setores da City of London continuem a operar da mesma forma após o Brexit, pelo menos inicialmente, serão colocados obstáculos aos interesses financeiros europeus.



O documento alerta ainda que, sem soluções alternativas, tanto o Reino Unido como a UE vão aumentar as barreiras ao comércio e ambos sairão prejudicados.



O Governo britânico defende também que o regime de equivalência proposto pela União Europeia, que permitiria ao Reino Unido oferecer serviços financeiros na área económica europeia após o Brexit, não é o suficiente para cobrir todos os setores.



Este regime seria igual ao que é atualmente aplicado aos Estados Unidos e, ao abrigo da legislação europeia em vigor, pode ser revogado com apenas 30 dias de antecedência.



Apesar de, inicialmente, a União Europeia se ter mostrado inflexível perante as exigências britânicas, Barnier afirmou numa conferência de imprensa em conjunto com o secretário do Brexit, Dominic Raab, na sexta-feira, que “os serviços financeiros foram discutidos e concordou-se que o futuro acesso ao mercado será governado por decisões autónomas de ambas as partes”.



Michel Barnier tem sido acusado pelos britânicos de não ter interpretado corretamente a posição do Reino Unido e de ter informado de forma errada os Estados membros em relação ao “Livro Branco” no qual o Governo britânico definiu a proposta da futura parceria económica com a UE após o Brexit.



Em defesa do negociador, um responsável da União Europeia respondeu que Bruxelas foi “muito meiga” com o documento britânico, uma vez que era “impossível trabalhar” com o mesmo.