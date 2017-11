Brexit: Reino Unido aproxima-se dos 60 mil milhões pedidos pela União Europeia

Sandra Salvado - RTP29 Nov, 2017, 11:44 / atualizado em 29 Nov, 2017, 11:58 | Mundo

A oferta do Reino Unido já foi comunicada a Bruxelas, e apesar de ainda não haver um acordo final, a proposta foi “muito bem recebida” pela União Europeia, avança esta quarta-feira a BBC.



"Os dois lados estão agora a discutir se os principais negociadores — Olly Robbins (conselheiro de May para o Brexit) e Sabine Weyand (vice do chefe da delegação da UE, Michel Barnier) — conseguem chegar a um acordo mútuo, no que me foi descrito como uma 'verdade acordada', antes da próxima segunda-feira", explica esta quarta-feira a jornalista da BBC.





O valor que o Reino Unido irá pagar para saldar as dívidas a Bruxelas tem sido um dos grandes impasses nas negociações do Brexit. Theresa May sugeriu em setembro que estava disposta a pagar 20 mil milhões de euros, um valor que Bruxelas considerou demasiado baixo.

Valores díspares

Custo "difícil de engolir"

Nas últimas semanas, a primeira-ministra britânica tem reunido com os ministros para avaliar as negociações com Bruxelas e acordar a fatura que o Reino Unido deverá pagar pela sua retirada, prevista para março de 2019.Na semana passada, os ministros concordaram que o país deveria pagar mais a fim de passar à segunda fase das negociações, centradas no vínculo comercial entre as partes.Para os 27 Estados-membros, a questão financeira do Brexit, nomeadamente do saldo e o historial de compromissos económicos do Reino Unido para com a União Europeia, é central para o seguimento das negociações.Os líderes europeus esperam agora pelo desbloqueio rápido nas negociações, uma vez que se pretende que a cimeira europeia de 14 e 15 de dezembro avalie se já foram feitos progressos “suficientes” nos assuntos introdutórios, nomeadamente na questão da fronteira com a Irlanda, mas também sobre os direitos dos cidadãos europeus residentes no Reino Unido, ou os próprios termos das negociações para o “divórcio” com a União Europeia.Só quando forem ultrapassadas estas questões é que, segundo a perspetiva europeia, se poderá avançar para a discussão da futura relação entre Londres e Bruxelas, um vetor de negociações que o Reino Unido quer ver negociado o mais depressa possível.Ainda de acordo com oe o, Reino Unido e Bruxelas já chegaram a um acordo sobre como o valor final da “fatura do divórcio” deve ser calculada. No entanto, os valores apontados pela imprensa britânica divergem. Financial Times avança mesmo que o valor que Bruxelas pediu ronda os 100 mil milhões de euros.Confrontada com estas informações, uma fonte degarantiu que "as negociações ainda estão a decorrer e ainda não há nenhum acordo".O grupo pró-UE, citado pela, já avisou que este "custo colossal do Brexit" vai ser "difícil de engolir" para os eleitores do Reino Unido.Fontes diplomáticas explicaram ainda aoque o pagamento da fatura será feito ao longo de várias décadas, o que poderá acabar por reduzir o valor para perto de metade.No Orçamento do Estado para 2018, o governo britânico decidiu aumentar os fundos que preparam o Brexit, tendo determinado três mil milhões de libras adicionais, que acrescem aos 700 milhões de libras que estavam já previstos, significando um aumento de quase 430 por cento.De acordo com a, o ministro das Finanças britânico, Philip Hammond, reviu também as previsões de crescimento do Reino Unido. A projeção prevê que o produto interno bruto (PIB) cresça 1,5 por cento em 2017, abaixo da previsão anterior de dois por cento.A estimativa para 2018 é de um crescimento do PIB de 1,8 por cento, para voltar a desacelerar para 1,3 por cento, no ano seguinte. Nos dois casos, as previsões também são mais pessimistas do que as anteriores.