Brexit. Reunião entre May e Corbyn útil mas inconclusiva

Joana Raposo Santos - RTP03 Abr, 2019, 18:39 / atualizado em 03 Abr, 2019, 20:04 | Mundo

A reunião entre a primeira-ministra britânica e o líder da oposição decorreu um dia depois de May ter revelado a intenção de pedir um adiamento do Brexit e convidado Corbyn a debater consigo um plano para a saída do Reino Unido da União Europeia com acordo.



“Tivemos uma conversa e não houve tantas mudanças como eu esperava, mas continuaremos a ter discussões amanhã de manhã para explorar alguns dos problemas técnicos”, avançou Jeremy Corbyn. “A reunião foi útil mas inconclusiva”, acrescentou.







O líder da oposição declarou ainda que, durante as negociações de hoje, continuou a defender a posição dos trabalhistas em relação ao Brexit. “Queremos alcançar uma união aduaneira com a União Europeia, queremos livre comércio e discutimos (…) a continuidade da regulação europeia para o meio ambiente, assim como os direitos dos consumidores e dos trabalhadores”.

Corbyn sugeriu ainda que Theresa May poderá levar o acordo para o Brexit à Câmara dos Comuns já na próxima semana para que possa ser votado pelos deputados britânicos.



Quanto a um eventual adiamento do Brexit, o líder trabalhista referiu que “se a situação se prolongar para lá de 22 de maio, então claramente envolve as eleições europeias, nas quais o Governo não quer de todo ser envolvido”.

Reuniões nos próximos dias



Ambas as partes ficaram agora responsáveis por nomear uma equipa que irá aprovar esta noite o plano de trabalhos e que irá já quinta-feira ter “um dia inteiro de discussão intensa”.



“Tivemos uma conversa exploratória e construtiva sobre como romper o impasse relativamente ao Brexit”, avançou um porta-voz do Partido Trabalhista que esteve presente na reunião. “Concordámos com um plano de trabalhos entre as nossas equipas para explorar a fundo o acordo” de saída, acrescentou.



Um porta-voz do número 10 de Downing Street concordou que a discussão foi “construtiva, com ambos os lados a revelarem flexibilidade e a comprometerem-se a acabar com as incertezas trazidas pelo Brexit”, protegendo assim “os empregos e a segurança” do povo britânico.

Juncker recusa extensão do Artigo 50

Esta quarta-feira, Jean-Claude Juncker rejeitou, no Parlamento Europeu, o apelo de May em relação ao adiamento do Brexit, estabelecendo 12 de abril como o prazo final para a saída do Reino Unido da UE.



“Caso contrário, colocamos em risco as eleições europeias e ameaçamos o funcionamento da União Europeia”, defendeu.



O presidente da Comissão Europeia frisou ainda que uma saída sem acordo a 12 de abril é “muito provável” e que esse não é o resultado que deseja, mas que é um resultado para o qual a União Europeia está preparada.



Já Guy Verhofstadt, coordenador do Parlamento Europeu para o Brexit, tinha hoje admitido esperar que “as negociações entre os diferentes partidos tragam uma solução nos próximos dias”.

Adiamento continua em cima da mesa



Entretanto, na Câmara dos Comuns, foi decidido que na segunda-feira não haverá nova ronda de votos indicativos para ajudar a traçar o destino do Reino Unido.



Depois de metade dos deputados ter votado a favor de uma nova ronda e outra metade contra, John Bercow, presidente da Câmara dos Comuns, fez uso de um recurso raramente utilizado e votou “não” para alcançar o desempate.







Esta não é, porém, a única votação a realizar-se esta quarta-feira. Os deputados britânicos têm estado a votar um projeto de lei criado pela trabalhista Yvette Cooper que tem como objetivo forçar Theresa May a pedir a extensão do Artigo 50 e a adiar, assim, a saída do Reino Unido da União Europeia.



Na mais recente ronda de votos na Câmara dos Comuns, foram 315 os deputados que votaram a favor e 310 os que se mostraram contra a medida que poderá, assim, excluir o cenário de saída sem acordo já no próximo dia 12 de abril. Se esta maioria se mantiver na última votação, prevista para esta noite, o projeto de lei passará então para as mãos da Câmara dos Lordes, onde também terá de ser aprovado.



No entanto, mesmo que passe a lei efetiva, será necessário que Bruxelas aceite este novo adiamento do prazo para o Brexit, algo que parece pouco provável depois das declarações de Jean-Claude Juncker no Parlamento Europeu, onde se opôs à ideia.