Brexit. Secretário de Estado diz que portugueses podem estar tranquilos

Foto: Simon Dawson - Reuters

O secretário de Estado afirmou ainda que o primeiro-ministro britânico garantiu pessoalmente a António Costa que tudo vai decorrer com tranquilidade.



As declarações de José Luís Carneiro surgem depois de reportagens que dão conta de portugueses residentes no Reino Unido com dificuldade em obter o estatuto de residente.



Foi este o caso de uma portuguesa de Macedo de Cavaleiros. José Luís Carneiro garantiu que a portuguesa já foi contactada e que as questões pendentes para que lhe seja concedido estatuto de residente estão a ser tratadas.



O secretário de Estado admitiu que possa ter havido um "erro no registo do número de segurança social" de Ana Rocha e "dificuldades" na emissão do passaporte eletrónico devido a uma greve que ocorreu nos serviços em Portugal no verão.