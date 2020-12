Brexit. Seguem-se formalidades a cumprir para aprovação final

O entendimento anunciado esta tarde impede, por exemplo, a aplicação de tarifas aduaneiras já a partir do primeiro dia do novo ano.Londres abandona o bloco europeu, mas continuará a ter algumas vantagens no acesso ao mercado único.Os pescadores europeus vão continuar a pescar em águas britânicas, mas perdem 25% da capacidade de captura durante os próximos 5 anos.O acordo tem cerca de 2 mil páginas, prevê outros entendimentos em áreas como a energia, os transportes e as alterações climáticas.



Este acordo terá uma aplicação provisória a partir de 1 de janeiro, até porque há formalidades a cumprir como a aprovação pelos estados membros e pelo Parlamento Europeu.