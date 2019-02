Brexit. Tensão entre navios de guerra da Espanha e do Reino Unido

Segundo o Governo de Gibraltar, o navio de guerra "Tornado" entrou na noite de ontem, domingo, em águas territoriais daquele enclave, que Espanha não reconhece como tais, e deu ordens a duas embarcações civis que se retirassem do local onde estavam fundeadas.

Ainda segundo esta versão, antes que as embarcações fossem obrigadas a executar a ordem, dois vasos de guerra britânicos foram ao encontro do "Tornado" e conseguiram que este se retirasse das águas que consideram gibraltinas, embora o tenha feito lentamente e em postos de combate.



O diário espanhol El Pais relaciona o incidente com as tensões que têm vindo a agravar à aproximação do Brexit e cita um comunicado do Governo do enclave, com a seguinte afirmação: "Estes estúpidos jogos de quem não aceita a indiscutível soberanio britânica sobre as águas que rodeiam Gibraltar só causam transtornos". E acrescenta que "está a proceder-se à verificação de todos os aspectos do incidente para garantir que quanto antes serão tomadas as medidas adequadas".