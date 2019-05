Partilhar o artigo Brexit. Theresa May responde a críticas com vitória do Liverpool Imprimir o artigo Brexit. Theresa May responde a críticas com vitória do Liverpool Enviar por email o artigo Brexit. Theresa May responde a críticas com vitória do Liverpool Aumentar a fonte do artigo Brexit. Theresa May responde a críticas com vitória do Liverpool Diminuir a fonte do artigo Brexit. Theresa May responde a críticas com vitória do Liverpool Ouvir o artigo Brexit. Theresa May responde a críticas com vitória do Liverpool

Tópicos:

Brexit, CTA, Irlanda, Jeremy Corbyn, Partido Conservador, Theresa May,