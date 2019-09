Brexit. Tribunal escocês considera ilegal suspensão do Parlamento britânico

Um grupo de políticos de vários partidos contestou a decisão do Governo britânico de suspender o Parlamento até dia 14 de outubro.



Um painel de três juízes decidiu a favor de uma ação interposta por um grupo de 75 parlamentares que desafiaram a legalidade da decisão do primeiro-ministro britânico. Esta sentença anula uma anterior que decretava que Boris Johnson não tinha violado a lei.



"Um grande obrigado aos nossos apoiantes e à nossa fantástica equipa legal que conseguiram a decisão que a suspensão é ilegal", escreveu no Twitter a deputada do Partido Nacionalista Escocês, Joanna Cherry.



