Brexit. UE irá rejeitar acordos sem solução fronteiriça suave na Irlanda

RTP18 Abr, 2018, 11:09 / atualizado em 18 Abr, 2018, 12:15 | Mundo

Donald Tusk deixou o aviso em Estrasburgo, durante a sessão plenária do Parlamento Europeu, ao referir os progressos nas negociações para o Brexit registadas nas últimas semanas. Reino Unido e União Europeia conseguiram um acordo provisório sobre uma "grande parte" do tratado que irá regular a saída britânica do bloco europeu, prevista para finais de março de 2019, e um período de transição até finais de 2020.



"Queremos aproveitar a dinâmica positiva destas negociações para regulamentar finalmente as questões ainda em suspenso, como a solução que permita evitar uma fronteira dura entre a Irlanda e a Irlanda do Norte", afirmou Tusk.



"Sem solução" neste ponto, "não haverá acordo de retirada nem de transição", insistiu.



A União Europeia não deseja o estabelecimento de uma fronteira efetiva, "dura", entre a Irlanda e o território britânico da Irlanda do Norte.



Entre outras questões, receia os riscos que representa para o acordo de Sexta-feira Santa de 1998, que pôs fim a décadas de confrontos sangrentos entre nacionalistas e unionistas.



Bruxelas inseriu no acordo provisório uma cláusula que prevê a criação de um "espaço regulamentar comum" que incluiria a UE e a Irlanda do Norte, caso nenhuma solução satisfatória para o problema seja proposta por Londres.



O Governo de Theresa May começou por rejeitar a cláusula, afirmando que abria a porta à inclusão efetiva da Irlanda do Norte no território irlandês e europeu. Acabou pode ceder.



"A decisão do Reino Unido sobre o Brexit criou o problema e cabe ao Reino Unido resolvê-lo", considerou Donald Tusk esta quarta-feira.

PE atento aos cidadãos

O coordenador do Parlamento Europeu para o Brexit, Guy Verhofstadt, preveniu por seu lado que os eurodeputados irão manter-se vigilantes sobre a questão dos direitos dos cidadãos europeus que irão permanecer no Reino Unido após a retirada britânica.



"Devemos evitar um pesadelo burocrático pós-Brexit", recomendou Verhofstadt perante o plenário.



O Parlamento Europeu deverá receber dia 24 de abril em Bruxelas representantes do Governo britânico e o Brexit estará no topo da agenda.