Brexit. Um dia decisivo no parlamento britânico

Mário Aleixo - RTP16 Jan, 2019, 06:26 / atualizado em 16 Jan, 2019, 06:26 | Mundo

Estas as reações depois do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia ter sido chumbado pelos deputados com 432 votos contra e apenas 202 a favor.



Na análise do antigo secretário-geral adjunto da ONU e especialista em assuntos internacionais, Victor Ângelo, esta foi uma derrota histórica para Theresa May.





A moção de censura do Partido Trabalhista contra o governo britânico vai ser votada às 19h00.Há muitas dúvidas quanto à aprovação do documento.O partido unionista da Irlanda do Norte, que garante a Theresa May a maioria parlamentar, já disse que vai chumbar a moção de censura.É também pouco provável que haja deputados conservadores, em número suficiente, disponíveis para votar contra a própria primeira-ministra.Depois desta derrota histórica Theresa May pediu uma moção de confiança. A primeira-ministra diz que " Antes de tudo, é preciso saber se o governo ainda conta com a confiança dos deputados".Mas a oposição não perdeu tempo o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, avançou com um pedido de moção de censura contra o governo britânico.Uma quarta-feira decisiva para o futuro do Reino Unido e da União Europeia tal como ela é na atualidade.